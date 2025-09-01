حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل بإطلالة غريبة في مهرجان فينسيا

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان مكشوف جريء وحجاب، وحرصت على غلق خاصية التعليقات

من ناحية أخرى طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار"