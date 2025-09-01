كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن تكريم النجمة نيكول سابا في حفل افتتاح دورته الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري

وتتسلم نيكول سابا درع تكريمها بحضور العديد من القيادات التنفيذية ونجوم الفن وصناع السينما العربية والعالمية.

وأبدت نيكول اعتزازها وتقديرها لإدارة المهرجان لتكريمها معتبرة أن التكريم يحمل مكانة خاصة بداخلها كونه يأتي من مهرجان سينمائي متخصص عن مشوارها السينمائي

وأهدت التكريم لكل صناع الأفلام الذين تعاونت معهم من نجوم ومؤلفين ومخرجين ومصورين، حيث أضاف كل واحد منهم بصمة في رصيدها على الشاشة الكبيرة.

ومن جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن نيكول سابا نجحت منذ إطلالتها السينمائية الأولى في جذب انتباه الجمهور وصناع السينما على حد سواء

لافتا إلى أن موهبتها فرضت نفسها بعيدا عن جمالها الشخصي كواحدة من نجمات الفريق الغنائي الشهير الفوركاتس

وأشار إلى أن نيكول سابا قدمت أدوار الفتاة الشعبية المصرية بنجاح دون أن تشعر الجمهور بأنها فنانة لبنانية وهو مايفرق فنان عن آخر، كما أنها صنعت علاقة أساسها الثقة المتبادلة بينها وبين الجمهور

وأوضح أنها خاضت تجارب مع نجوم كبار بدءا من النجم الكبير عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز ومحمد سعد وأحمد مكي ومصطفى فهمي، وأن هذه التجارب أصقلت موهبتها التمثيلية بصورة كبيرة

وأكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن نيكول سابا فنانة شاملة خاضت تجارب فنية مختلفة ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض وأن هذه النوعية من الفنانين قليلة عربيا

وذكر أن هناك مطربين لا يمتلكون موهبة التمثيل والعكس صحيح أيضا، مشيرا إلى أن نيكول حققت في مجالات الغناء والتمثيل نجاحا لافتا

وشدد على أن رصيدها السينمائي رغم أنه لم يتجاوز الـ 10 أفلام، إلا أنها تصدرت شباك تذاكر السينما المصرية لأسابيع طويلة.

وأكد أن المهرجان يكرم النجوم أصحاب المشروع الفني المستمر ونيكول سابا واحدة من هؤلاء النجوم الذين ننتظر منهم المزيد والمزيد

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب .