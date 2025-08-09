إعلان

أحمد عيد يستقبل الوافدين على عزاء الراحل سيد صادق

09:55 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أحمد عيد على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل سيد صادق، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ظهر أحمد عيد رفقة شقيق ونجل الفنان الراحل وهو يستقبل الوافدين على العزاء.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الفنان رامز جلال، الفنان أحمد سلامة، المنتج صفوت غطاس، المنتج محمد فوزي، الفنان إدوارد، الفنان عبد العزيز مخيون.

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عزاء سيد صادق أحمد عيد
