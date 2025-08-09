بصحبة دينا فؤاد.. إنجي علاء تنشر صورًا من عيد ميلاد زوجة خالد سليم

كتب - معتز عباس:

شاركت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من مشاركتها في عيد ميلاد زوجة المطرب خالد سليم، أثناء تواجدها لقضاء اجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت إنجي صورًا جمعتها بزوجة خالد سليم والفنانة دينا فؤاد وغيرهم، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس صيفية أمام البحر.

واحتفل مؤخرًا الفنان خالد سليم بعيد ميلاد زوجته الذي وافق الأربعاء الماضي 6 أغسطس الجاري.

نشر خالد سليم مقطع فيديو رومانسي جمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وكتب: "كل سنة وإنتي حبيبتي.. كل سنة وإحنا مع بعض.. كل سنة وانتي جنبي ومعايا وفي ظهري".

