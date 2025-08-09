إعلان

بصحبة دينا فؤاد.. إنجي علاء تنشر صورًا من عيد ميلاد زوجة خالد سليم

09:01 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وأصدقائها_2
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وصديقاتها_9
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وصديقاتها أمام البحر في الساحل_7
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وصديقاتها أمام البحر في الساحل (1)_5
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وزوجة خالد سليم_4
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وصديقاتها أمام البحر في الساحل (2)_6
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء في الساحل_1
  • عرض 9 صورة
    انجي علاء وصديقاتها أمام البحر_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من مشاركتها في عيد ميلاد زوجة المطرب خالد سليم، أثناء تواجدها لقضاء اجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت إنجي صورًا جمعتها بزوجة خالد سليم والفنانة دينا فؤاد وغيرهم، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس صيفية أمام البحر.

واحتفل مؤخرًا الفنان خالد سليم بعيد ميلاد زوجته الذي وافق الأربعاء الماضي 6 أغسطس الجاري.

نشر خالد سليم مقطع فيديو رومانسي جمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وكتب: "كل سنة وإنتي حبيبتي.. كل سنة وإحنا مع بعض.. كل سنة وانتي جنبي ومعايا وفي ظهري".

اقرأ أيضا..

مي عمر بملابس البحر.. والجمهور: باربي وحورية البحر

"خست وشبه سوزي الأردنية".. تعليقات الجمهور على صور إلهام شاهين بالساحل

إنجي علاء السوشيال ميديا الساحل الشمالي خالد سليم انستجرام إنجي علاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد مودرن سبورت.. 0-0
وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري