مي عمر بملابس البحر.. والجمهور: باربي وحورية البحر

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين من عطلتها الصيفية.

وظهرت مي مرتدية ملابس البحر، وعبرت عن إعجابها بالمكان الذي تتواجد فيه ووصفته بأنه قطعة من الجنة، وكتبت في تعليقها على الصورتين "قطعة صغيرة من الجنة على الأرض".

ونالت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "سبحان من خلق فأبدع في خلقه، قمر، عروسة البحر، باربي، حورية البحر".

جدير بالذكر أن مي عمر عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل إش إش، إخراج محمد سامي، بطولة انتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، ندا موسى، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، طارق النهري، دينا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.