إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ رنا رئيس والجمهور يعلق (صور)

01:38 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس (1)
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس (3)
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:


خطفت الفنانة رنا رئيس، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت رنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمد واحدة، قمر، عسلية، حلوة أوي، جميلة، سكر يا رنا، حلو الفستان".


وكانت رنا رئيس، قد احتفلت بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.





رنا رئيس الفنانة رنا رئيس إطلالة رنا رئيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان