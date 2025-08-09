بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ رنا رئيس والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة رنا رئيس، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت رنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمد واحدة، قمر، عسلية، حلوة أوي، جميلة، سكر يا رنا، حلو الفستان".



وكانت رنا رئيس، قد احتفلت بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.









