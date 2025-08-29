كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة العالمية سيلينا جوميز استعداداتها لحفل زفافها المنتظر على صديقها بيني بلانكو خلال الأيام القليلة المقبلة.

نشرت سيلينا جوميز من حفل توديع العزوبية عبر حسابها على اانستجرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل وسط أصدقائها، كما ظهرت في الصور وهي ترتدي طرحة الزفاف على فستان قصير، إلى جانب صورة لغرفتها وسرير مزين مكتوب عليه "العروسة".

التقت سيلينا جوميز بصديقها الموزع الامريكي بيني بلانكو لأول مرة عام ٢٠١٥، وسرعان ما نشأ بينهما علاقة رومانسية بعد ظهورهما معا بالعديد من المناسبات والأماكن العامة، ليعلنا خطوبتهما رسميا بشهر ديسمبر من العام الماضي.

يذكر أن اخر ما طرحته سيلينا جوميز كانت أغنية بعنوان " I Said I Love You First"عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى وشاركها الأغنية صديقها بيني بلانكو.

