الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلا بمهرجان مراسي في الساحل الشمالي

القاهرة- مصراوي:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة 29 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان مراسي- ليالي مراسي.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف هذا العام عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة، وأبرزهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وتامر حسني، والشامي، وغيرهم.