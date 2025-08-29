إعلان

الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلا بمهرجان مراسي في الساحل الشمالي

04:30 م الجمعة 29 أغسطس 2025

محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة 29 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان مراسي- ليالي مراسي.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف هذا العام عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة، وأبرزهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وتامر حسني، والشامي، وغيرهم.

محمد رمضان مهرجان مراسي الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان