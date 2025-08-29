مروان موسى يطلق عشر 10 أغاني في ألبومه الجديد "ماتادور"

كتبت- منى الموجي:

أطلق الرابر مروان موسى ألبومه الجديد "ماتادور"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية مع "ذي بيسمنت ريكوردز The Basement Records".

ويضم الألبوم 10 أغاني صدرت جميعا دفعة واحدة، من بينها "مافهاش مافهاش" و"المكان" و"تفهمنيش غلط"، إضافة إلى أغنية "مطروش" التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور من إخراج العنتبلي وأبو العلا.

كما يضم الألبوم خمسة تعاونات موسيقية، بداية من أغنية "فاكر بس ناسي" التي تجمع مروان موسى لأول مرة مع الرابر التونسي بلطي، كما يتعاون مع بيسو في أغنية "لابوبو"، إضافة لتعاونات مصرية مع كل من المطربة دنيا وائل في أغنية "مكان في قلبك" والرابر كريم أسامة بأغنية "شكلك مجنونة"، والرابر موسى سام في أغنية "مش موجود".

ويمزج مروانٍ موسى خلال الألبوم بين أنماط موسيقيّة عالميّة ومحليّة بطريقة عصريّة، حيث يُقدّم مزيجاً من أنماط الراب الحديث مثل "Trap" و"Drill" مع الإيقاعات المصرية التقليديّة، ممزوجة بحالة وأجواء سينمائية تتميز بها أغانيه.

وقال مروان موسى في بيان صحفي "خرج ألبوم ماتادور للنور بطريقة عفوية ومن جلسات ممتعة مع الأصدقاء، بمثابة تعبير صادق عن رغبة شخصيّة لاستعادة الإحساس بفرحة الحياة بعد مرحلة صعبة مررت خلالها بشعور من الاكتئاب والحزن، فجاء هذا الألبوم ليعكس بداية جديدة وإيجابيّة مليئة بالأمل والسعادة".