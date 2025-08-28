كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "TMZ" العالمي المختص بأخبار المشاهير والبابابراتزي، عن خطوبة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا من مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خلال السنوات الماضية.

ونشر "TMZتقريرا كشف خلاله أنه تم التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم فرينش مونتانا انهما احتفلا بخطوبتهما ضمن أسبوع الموضة في باريس التي أقيمت فعالياته بشهر يونيو الماضي.

وبدأت علاقتهما الرومانسة عام 2014، عندما تم رؤيتهما معا بالعديد من الأماكن العامة منها في دبي وباريس والمغرب، ولم يكشف المتحدث باسم فرينش مونتانا عن موعد إقامة حفل الزفاف لكن أوضح أن عائلتهما متحمسين للغاية لما هو قادم.

"فرينش مونتانا" هو مغني راب ومنتج أمريكي واسمه الحقيقي كريم خربوش، ولد في نوفمبر 1984 بالمغرب إلى أن هاجر هو وعائلته بالولايات المتحدة.

