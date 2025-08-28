إعلان

"ضي" و"بين البينين".. محمد منير يعود بقوة لنشاطه الفني

04:33 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم الكبير محمد منير، لتقديم أكثر من تجربة فنية، خلال شهر سبتمبر المقبل، ومنها طرح رابع أغاني ألبومه.

ويقدم الكينج محمد منير، بالتعاون مع شركة روتانا، رابع أغاني ألبومه، وهي بعنوان "بين البينين"، وتشهد تعاونه الأول مع الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي ويتولى توزيعها أسامة الهندي.

ويظهر الكينج بشخصيته الحقيقة، إلى جانب تقديم الأغنية الرئيسية، في فيلم "ضي"، المقرر عرضه أيضا خلال شهر سبتمبر، والفيلم للمؤلف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

وكتب كلمات أغنية الفيلم، مؤلف الأغاني مصطفى حدوتة، ووضع اللحن إيهاب عبدالواحد.

يذكر أن محمد منير، طرح من ألبومه، 3 أغنيات، وهم "ملامحنا" و"أنا الذي"، و"الذوق العالي" مع الفنان تامر حسني .

