كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

ووافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن يقدم برنامج صيف قطاع المسرح هذا العام، مجانا للجمهور، من أجل نشر البهجة وبث روح السعادة فى قلب ووجدان الجمهور .

وتحيي الفنانة "فاطمة محمد علي" أولى ليالي برنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من الأغاني الشهيرة التى مازالت تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، والتى تغنى بها كبار نجوم الطرب مثل كوكب الشرق أم كلثوم وشادية وفايزة أحمد ومحمد فوزي ومحمد قنديل وغيرهم .

ويشارك فى البرنامج هذا العام، مجموعة من الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، منها : "فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، فرقة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" .

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، تشارك كوكبة من الأصوات الطربية فى فعاليات البرنامج وهم: الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبد الله، والفنان علي الألفي، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج .