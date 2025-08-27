كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا" بالعرض الخاص للعمل السينمائي، الذي أقيم داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

حرص الفنان مصطفى غريب والفنان محمد أنور، والفنان أمير صلاح الدين، على مساندة زملائهم في فيلم "ماما وبابا" والتقاط الصور معهم من العرض الخاص.

حضر العرض الخاص، ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن توتا، أبطال "ماما وبابا"، ووئام مجدي، والطفلة خديجة، والمؤلف أحمد صادق، ومحمد المحمدي، والمخرج أحمد القيعي.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

