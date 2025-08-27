نادية مصطفى متحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة نادية مصطفى، تفاصيل التغييرات التي تمت في تشكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية، عقب الإجتماع الذي تم أمس الثلاثاء.

وشهد التشكيل الجديد، إستمرار المطرب حلمي عبدالباقي، في منصب وكيل أول المجلس، إلى جانب عضويته في لجنة القيد، في حين شغل المطرب الشعبي أحمد العيسوي، منصب الوكيل الثاني، على حساب الوكيل السابق محمد عبد الله.

وتولى أحمد أبو المجد، منصب سكرتير عام المجلس، في حين شغل علاء سلامة، منصب رئيس لجنة العمل.

وشغلت المطربة نادية مصطفى، في التشكيل الجديد، منصب السكرتير المساعد، إلى جانب مهام لجان الإسكان والرحلات، والمتحدث الرسمي عن الشئون الفنية، وذلك بدلا من متحدث المجلس السابق "محمد عبد الله".

وعلق محمد عبد الله "المتحدث السابق لمجلس النقابة على التشكيل الجديد"، في تصريح لـ"مصراوي"، وقال: "لأؤكد أنني لم أتقدم للترشح لمنصب وكيل النقابة برغبتي الشخصية، كما اعتذرت عن الاستمرار في التحدث باسم النقابة. ويشرفني أن أعلن أن الفنانة العزيزة نادية مصطفى هي المتحدثة الرسمية مع الفنانين".