وائل كفوري يحيي حفلاً غنائياً في أبوظبي

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في أبوظبي، والمقرر إقامته يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة عن الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، معلقة: "ملك الرومانسية وائل كفوري يحيي حفلاً استثنائياً في أبوظبي".

وكان الفنان وائل كفوري قد رُزق مؤخرًا بطفلته الثالثة، التي أطلق عليها اسم "كلوي".

وفي سياق آخر، خرجت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، عن صمتها لتكشف تفاصيل معاناتها القانونية المستمرة منذ 6 سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، من أجل الحصول على النفقة الشهرية الخاصة بابنتيها.

