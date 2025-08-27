إعلان

وفاة المنتج طارق صيام وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

03:07 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

المنتج طارق صيام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المنتج طارق صيام.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

عيين طارق صيام في أبريل 2018 رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، لما له من خبرة طويلة فى مجال الإعلام والإنتاج منذ عام 84، بهدف الاستفادة من خبرته المتميزة في هذا المجال.

يعد طارق صيام صاحب خبرة متميزة في مجال إنتاج المسلسلات والبرامج الإعلانية، إذ أنتج العديد من المسلسلات المتميزة.

حققت المسلسلات التي أنتجها طارق صيام أعلى نسب مشاهدة خلال الأعوام السابقة، أبرزها: "العار - الباطنية - العطار والسبع بنات- آدم- خطوط حمرا- كيد النسا - دلع بنات".

المنتج طارق صيام وفاة المنتج طارق صيام وفاة طارق صيام مسجد الشرطة الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان