حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر

10:00 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

حميد الشاعري

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان حميد الشاعري الاطمئنان على النجمة أنغام عقب وصولها مصر بعد رحلة علاجية ناجحة في ألمانيا.

نشر الشاعري صورة لها عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "حبيبتي أنغام مليون حمد الله على سلامتك".

شارك عمر، نجل المطربة الكبيرة أنغام، جمهورها ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أحدث ظهور لوالدته، والتي ظهرت معه بعد وصولها إلى مصر مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا.

والتقط عمر الصورة على طريقة السيلفي بجوار والدته، ليطمئن الجمهور عليها، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا على حالتها الصحية، كما ظهر إلى جوارها في صورة أخرى نجلها الأصغر عبدالرحمن.

كانت أنغام وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

وعلم مصراوي من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

5

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

حميد الشاعري أنغام
