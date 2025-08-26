سعد الصغير يوجه رسالة مؤثرة لابنته قبل سفرها لأداء العمرة

كتبت- نوران أسامة:

وجّه الفنان سعد الصغير رسالة إلى ابنته "منة الله"، بمناسبة سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر الصغير صورة جمعته بابنته، وكتب معلقًا: "حبيبة قلب بابا.. تروحي وترجعي بالسلامة يا رب، عمرة مقبولة بإذن الله، وربنا يكرمك اللهم آمين".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بتخرجها في كلية الهندسة، وشارك متابعيه صورًا من الحفل.

وعلى جانب آخر، كان المطرب الشعبي سعد الصغير قد حصل مؤخرًا على الإفراج بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، وذلك عقب قبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات إلى نصف عام، بعد التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضده.

