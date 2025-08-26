كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بأجواء أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام شاهين صورًا وهي تستمتع إلهام شاهين بأجواء البحر في الساحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "إجازه حلوه و روقان فى الساحل الشمالي، أجمل صيف في مصر على البحر المتوسط، الجو الجميل في مصر وجمال الطبيعة في مصر، والناس الحلوة في مصر، أجمل سياحة وإجازة في مصر، تحيا مصر".

تفاعل المتابعين مع صور إلهام شاهين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعد أيامك"، "ربنا يسعدك يا روحي"، "قمر طول عمرك"، "الله على الجمال".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

