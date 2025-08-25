رغم الانتقادات.. بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة أمام مساجد القلعة

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها أمام مساجد القلعة من كواليس تصوير كليب "أبو الحب"، والتي تعرضت بسببها لعدة انتقادات خلال الساعات الماضية.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "واحدة من نوعها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الزين المغربي، ارقصي بمكان تاني، جمالك يا بسمة، تحفة، ما شاء الله، عسل".

وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت مؤخرا ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.