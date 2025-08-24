"طالعة قمر".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة، شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت نادين في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بفستان طويل بنقشة "تايجر".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "طالعة قمر"، "بحبك كتير"، "الله يخليكي لينا ياروح قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

