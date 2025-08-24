إعلان

"طالعة قمر".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

06:23 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (9)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (6)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (4)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (3)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (2)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (5)
  • عرض 8 صورة
    نادين الراسي (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة، شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت نادين في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بفستان طويل بنقشة "تايجر".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "طالعة قمر"، "بحبك كتير"، "الله يخليكي لينا ياروح قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضًا:

آسر ياسين يخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود

الفنان حليم الجندي يخضع لجراحة دقيقة بالقلب.. وشريف الدسوقي يوضح دور النقابة

نادين الراسي إنستجرام نادين الراسي إطلالة نادين الراسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس