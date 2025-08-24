إيرادات السبت.. "الشاطر" الثاني و"روكي الغلابة" يتفوق على "أحمد وأحمد"

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس السبت 23 أغسطس 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و192 ألفا و456 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 2 مليون و49 ألفا و138 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 971 ألفا و713 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

روكي الغلابة

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 936 ألفا و756 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الرابع فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 180 ألفا و16 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الخامس، وحقق 13 ألفا و216 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وحصل على المركز السادس فيلم المشروع X محققا 18 ألفا و617 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.