مدحت العدل يرقص على أنغام "الليلة دوب" بحضور مصطفى قمر

كتب- مروان الطيب:

نشر السيناريست مدحت العدل مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام، ظهر خلاله وهو يستمتع بوقته في الساحل الشمالي.

ظهر مدحت العدل وهو يرقص على أنغام أغنية "الليلة دوب" بحضور الفنان مصطفى قمر وسط تفاعل المتواجدين.

كما نشر مقطع فيديو اخر ظهر خلاله شقيقه المنتج جمال العدل في وصلة رقص مع الفنانة جومانا مراد.

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

صور- إلهام شاهين مع سعد لمجرد ودرة وجومانا والسقا بالساحل الشمالي

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها