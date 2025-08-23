إعلان

مدحت العدل يرقص على أنغام "الليلة دوب" بحضور مصطفى قمر

09:45 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيناريست مدحت العدل
  • عرض 5 صورة
    مدحت العدل و مصطفى قمر
  • عرض 5 صورة
    مدحت العدل وطارق العريان
  • عرض 5 صورة
    المنتج جمال العدل وجومانا مراد
background

كتب- مروان الطيب:

نشر السيناريست مدحت العدل مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام، ظهر خلاله وهو يستمتع بوقته في الساحل الشمالي.

ظهر مدحت العدل وهو يرقص على أنغام أغنية "الليلة دوب" بحضور الفنان مصطفى قمر وسط تفاعل المتواجدين.

كما نشر مقطع فيديو اخر ظهر خلاله شقيقه المنتج جمال العدل في وصلة رقص مع الفنانة جومانا مراد.

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

مدحت العدل انستجرام مدحت العدل الساحل الشمالي أغنية الليلة دوب مصطفى قمر جمال العدل جومانا مراد
