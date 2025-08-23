كتب - معتز عباس:

تحدثت أسما شريف منير عن أهمية المواظبة على قراءة أذكار الصباح والمساء يوميًا من أجل مزيد من السعادة والطمأنينة وراحة البال.

ونشرت أسما مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيه: "الأذكار يا جماعة مش مجرد كلام بيتقال، دي سر راحة البال في يومنا، لما تبدأ يومك وتختمه بيها هتحس إن قلبك بيهدا وتوترِك بيقل، كأنك لقيت مكان أمان جواك".

وأضافت: "الأذكار كمان بتبقى زي حصن حواليك يبعد عنك الحسد والشر والوساوس، وتفكرك إن كل حاجة بايد ربنا، وساعتها الصبر والرضا بيزيدوا، ولو الأفكار السودة مسيطرة عليك، هتلاقي الذكر بيكسر الدائرة دي ويفتحلك باب أمل".

وتابعت: "غير انه بيشحن طاقتك الصبح يديلك دافع تبدأ بيه يومك، وبالليل يقفل اليوم على هدوء وراحة، والأجمل إنك لما تردد "حسبي الله"، أو "أعوذ بكلمات الله التامات" بتحس إنك في حماية ربنا ومفيش حاجه تخوفك، ومع التكرار، قلبك هيبقى دايمًا متعلق بربنا، وساعتها هتعيش بسكينة وراحة نفسية مش هتلاقيها في أي مكان تاني".

ووجهت أسما رسالة للجمهور والمتابعين، في الفيديو، قالت: "أنا عايزكم تعملوا حاجة سحرية هتفرق في حياتكم 100% اقرأوا أذكار الصباح والمساء واعملوا اللي انتم عايزين في النص، اتفرجوا على حياتكم بتتغير وقلبكم بيطمئن، وفي حاجات كدا بتكتشفوها ربنا بيلهمكم حاجات لما بتبقوا مركزين أوي".

وأكملت: "اتفرجوا على شكل حياتكم هتفرق ازاي، اعملوا اللي انتم عايزين بس افتكروا الموضوع ده وجبروها بسيط أوي أوي".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

