إعلان

"سر يبعد السحر والحسد والأفكار السودة".. أسما شريف منير توجه نصيحة لجمهورها

08:15 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير تلتقط صورًا سيلفي (4)
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير تلتقط صورًا سيلفي (1)
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير تلتقط صورًا سيلفي (3)
  • عرض 15 صورة
    أسما شريف منير 2
  • عرض 15 صورة
    أسما شريف منير وزوجها
  • عرض 15 صورة
    ابنة أسما شريف منير (3)
  • عرض 15 صورة
    أسما شريف منير (14)
  • عرض 15 صورة
    عقد قران اسما شريف منير و أحمد شامل
  • عرض 15 صورة
    عقد قران اسما شريف منير و أحمد شامل (3)
  • عرض 15 صورة
    20 صورة رومانسية لـ أسما شريف منير وزوجها_2
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير تستمتع بوقتها مع زوجها أحمد شامل (2)
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير وزوجها أحمد شامل (1)
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير وزوجها أحمد شامل (3)
  • عرض 15 صورة
    اسما شريف منير وزوجها أحمد شامل (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تحدثت أسما شريف منير عن أهمية المواظبة على قراءة أذكار الصباح والمساء يوميًا من أجل مزيد من السعادة والطمأنينة وراحة البال.

ونشرت أسما مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيه: "الأذكار يا جماعة مش مجرد كلام بيتقال، دي سر راحة البال في يومنا، لما تبدأ يومك وتختمه بيها هتحس إن قلبك بيهدا وتوترِك بيقل، كأنك لقيت مكان أمان جواك".

وأضافت: "الأذكار كمان بتبقى زي حصن حواليك يبعد عنك الحسد والشر والوساوس، وتفكرك إن كل حاجة بايد ربنا، وساعتها الصبر والرضا بيزيدوا، ولو الأفكار السودة مسيطرة عليك، هتلاقي الذكر بيكسر الدائرة دي ويفتحلك باب أمل".

وتابعت: "غير انه بيشحن طاقتك الصبح يديلك دافع تبدأ بيه يومك، وبالليل يقفل اليوم على هدوء وراحة، والأجمل إنك لما تردد "حسبي الله"، أو "أعوذ بكلمات الله التامات" بتحس إنك في حماية ربنا ومفيش حاجه تخوفك، ومع التكرار، قلبك هيبقى دايمًا متعلق بربنا، وساعتها هتعيش بسكينة وراحة نفسية مش هتلاقيها في أي مكان تاني".

ووجهت أسما رسالة للجمهور والمتابعين، في الفيديو، قالت: "أنا عايزكم تعملوا حاجة سحرية هتفرق في حياتكم 100% اقرأوا أذكار الصباح والمساء واعملوا اللي انتم عايزين في النص، اتفرجوا على حياتكم بتتغير وقلبكم بيطمئن، وفي حاجات كدا بتكتشفوها ربنا بيلهمكم حاجات لما بتبقوا مركزين أوي".

وأكملت: "اتفرجوا على شكل حياتكم هتفرق ازاي، اعملوا اللي انتم عايزين بس افتكروا الموضوع ده وجبروها بسيط أوي أوي".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

اقرأ أيضا..

أحمد سعد يهدي أغنية "قادر أكمل" لكريم محمود عبدالعزيز وزوجته في حفل الساحل

"فستان أبيض وغطاء رأس".. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل في مصر القديمة

أسما شريف منير أذكار الصباح والمساء انستجرام أسما شريف منير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان