جوري بكر وبشرى.. 10 صور لـ نجوم الفن في حفل كايروكي برأس الحكمة

أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيًا ضخما أمس الجمعة بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وتواجد في الحفل عدد من نجوم الفن منهم، إسلام جمال، جوري بكر، أحمد جمال سعيد، محمد أنور، وبشرى.

قدم فريق كاريوكي العديد من الأغاني المميزة منها أغنية"بسرح واتوه"، "ساموراي"، "حب زمان"، و"مربوط بأستيك"، "كوستاريكا"، "جيمس دين"، "كازنوفا"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن فريق كايروكي أحيا مؤخرًا حفلاً ناجحًا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 9 أغسطس ضمن جولتهم الغنائية لصيف 2025.

كما من المقرر إحياء كاريوكي حفلًا أخر يوم الجمعة 29 أغسطس وفي إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

