صور- إلهام شاهين مع سعد لمجرد ودرة وجومانا والسقا بالساحل الشمالي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا بصحبة عدد من نجوم الفن في أجواء صيفية جمعت بينهم في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا داليا وجمال العدل على هذا اليوم الجميل".

وظهر في الصور كلا من إلهام شاهين ودرة وجومانا مراد وأحمد السقا وسعد لمجرد وهاني رمزي وهالة صدقي، وعمرو سعد، والمنتج جمال العدل.

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.