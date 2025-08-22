أصالة نصري تتصدر التريند لهذا السبب

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة أصالة نصري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها مع طليقها أيمن الذهبي وابنتها "شام".

وشاركت شام الذهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعها بوالديها أيمن الذهبي وأصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، وعلقت: "مع ماما وبابا".

وكانت أصالة، قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مصر مصر مصر يا صاحبة القلب الطيب اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر وبدي غني أحلى ما عندي بمصر العظيمة مصر الوطن".

يذكر أن، آخر ما طرحته أصالة كانت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".