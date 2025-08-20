كتب - معتز عباس:

كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل تعرضه لموقف محرج خلال زيارة إحدى الدول الأوروبية.

وكتب محمد سامي في ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "كنت في الاسانسير و دخل راجل و مراته ، كانو فرافيش جدا و الراجل قاللي بلذاذة إن ساعتي عجباه وضحكنا واتعرفنا وقلتلهم إني مصري وإتبسطوا جدا وزودوها في الانبساط وقالولي انهم إنجليز أفورت زيهم وفرحت جدا".

وأضاف: "حبيت أجامل زيادة أنا كمان وبصيت لمراته، ست جميلة وحامل بطنها قدامها متر ، ابتسمتلها وسألتها إنتي حامل في ولد ولا بنت ولقيتهم فجأه سكتوا والست بصتلي بقرف وقلبت وشها وقالتلي إنها مش حامل أصلا وهنا أنا حسيت إني نفسي الأسانسير يقع ونموت إحنا التلاتة ومعانا الطفل اللي هي مش حامل فيه".

وأختتم: "أكتر موقف إتكسفت فيه فحياتي و ربنا ما يحط حد في موقف شبهة ، باب الاسانسير إتفتح طلعت أجري كأني حرامي موبيلات، وده يعلمني بعد كده أخرس لأني نص مشاكل حياتي سببها لساني".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

