"فستان قصير مكشوف الظهر".. أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ هنا الزاهد

كتب معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بفستان قصير "لامع" وجريء.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "متألقة ولامعة".

لاقت الصور إعجاب المتابعين، على انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زي القمر"، يجنن عليكي"، "مفيش منك تخيل"، "بقيتي أحلى بعد الطلاق"، "تحفة وقمراية".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

