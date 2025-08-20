إعلان

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالتها في المصيف والجمهور يعلق (صور)

06:08 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، ما شاء الله حلوة، ملكة جمال الكون، صاحبة أجمل ملامح في تاريخ البشرية، تحفة".

يُذكر أن، هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقس عادل.

