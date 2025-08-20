نوفمبر.. حمزة نمرة يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان حمزة نمرة عن كواليس تحضيراته الفنية الأخيرة، مؤكدًا أنه تقبّل فكرة عدم الكمال في العمل الفني، وهو ما منحه دفعة قوية لإنجاز ألبومه الأخير في وقت قياسي.

وعن مشروعاته المقبلة، أعلن نمرة أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال فصل الشتاء، والمقرر طرحه في نوفمبر المقبل.

وقال في لقاء مع برنامج نجوم إف إم: "دائمًا كنت بعاني من فكرة السعي وراء الكمال، وده كان بيرهقني جدًا وسبب في تأخيري، وكمان كان بيخلق مسافة بين كل ألبوم والتاني، ويرهق الناس اللي بيشتغلوا معايا. كنت دايمًا حاسس إن فيه حاجة أحسن ممكن تتعمل".

وتابع: "في الألبوم ده قررت ملهثش ورا الكمال، واتقبلت فكرة إني بني آدم وعندي قدرات محدودة، وده ساعدني أنطلق وأنجز الألبوم في وقت قياسي. الحمد لله خلصته، وبدأت كمان أجهز للألبوم اللي بعده، اللي هينزل في نص نوفمبر في الشتاء إن شاء الله، وأنا سعيد جدًا بده"، على حد تعبيره.

يُذكر أن حمزة نمرة كان قد احتفل مؤخرًا بألبومه "قرار شخصي"، الذي تصدرت عدد من أغنياته قائمة الأكثر استماعًا على موقع "يوتيوب".

