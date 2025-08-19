مروة الأزلي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة مروة الأزلي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صور جديدة خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت مروة بإطلالة جريئة وجذابة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلق متابعيها: "خطفتي قلبي، الجميلة، أميرة، زي القمر، قمر من يومك".

وكانت آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية مسلسل "وش السعد" بطولة أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، أحمد صالح.

يذكر أن مروة الأزلي تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، تأليف وإخراج أحمد عبده.

اقرأ أيضا:

"بعد الشر".. أول تعليق من دينا الشربيني بعد توقف فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز

"إحنا أسياد البلد".. 10 تصريحات لـ بدرية طلبة أثارت غضب جمهورها