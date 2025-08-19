هل تخضع لعملية جراحية جديدة؟.. والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية

كتب - معتز عباس:

كشف الموسيقار محمد علي سليمان والد أنغام آخر تطورات حالة ابنته الصحية، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال والد أنغام في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة، مضيفًا: : "لسه تعبانة وبتعاني من ألم صعب، ومش عارف هل هيكون في تدخل جراحي تاني ولا لأ، القرار في إيد الأطباء، وخلال يومين هيتضح كل شيء".

وأكد أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد خروجها من المستشفى، مطالباً جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكان الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

