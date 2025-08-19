دينا الشربيني تبدأ تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المنتج عبد الله عبد الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، والمقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد و MBC مصر.

ونشر عبد الفتوح صورة لـ"كلاكيت" العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لا ترد ولا تستبدل على شاهد وMBC مصر".

العمل بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني، وصدقي صخر، وفدوى عابد وإخراج مريم أبو عوف.

