دينا الشربيني تبدأ تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

11:38 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

دينا الشربيني

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المنتج عبد الله عبد الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، والمقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد و MBC مصر.

ونشر عبد الفتوح صورة لـ"كلاكيت" العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لا ترد ولا تستبدل على شاهد وMBC مصر".

العمل بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني، وصدقي صخر، وفدوى عابد وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

