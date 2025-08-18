وفاة "حمزة" نجل شقيق الفنان سامح حسين



كتب- محمد فتحي:

أعلن الفنان سامح حسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفاة نجل شقيقه.

وكتب سامح حسين عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، إنّا لله وإنّا إليه راجعُون، "حمزة " ابن أخويا طفل ٤ سنوات في ذمة الله، ربنا يصبر أمه وأبوه ياااااااارب".

وتابع الفنان سامح حسين: "اللَّهُمَّ أَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

وحرص العديد من المتابعين للفنان سامح حسين، على تقديم التعازي له عبر صفحته الرسمية.