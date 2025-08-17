كتب - معتز عباس:

وجهت شام الذهبي رسالة لوالدتها المطربة أصالة نصري، بعد إحيائها حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 16 أغسطس، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

ونشرت شام صورًا لها مع والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يارب ماعيش يوم غير كرمالك لأن كرمالك بقدر أعمل المستحيل! بحبك من هون للنهاية وبعرف انك رح تفهمي".

وظهرت أصالة نصري، خلال الحفل، بفستان أزرق طويل وأنيق، مزين باللون الذهبي.

وقدمت أصالة خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيها، منها: (بنت أكابر، شكرا، يا مجنون)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

