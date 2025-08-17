هالي بيري تخطف الأنظار على البحر.. وتشكر الجمهور على رسائل عيد ميلادها

كتب- مروان الطيب:

خطفت النجمة العالمية هالي بيري الأنظار على البحر من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت بيري صور لها وهي تستمتع بوقتها على البحر، ووجهت الشكر والتحية لكل من قام بتهنئتها بعيد ميلادها وكتبت: "شكرا من أعماق قلبي على كل الأمنيات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي، أشعر بالسعادة".

وكان اخر ما عرض للنجمة هالي بيري بالسينمات هو فيلم الدراما "Never Let Go" عام 2024.

يذكر أن، هالي بيري تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Crime 101" والمقرر عرضه بحلول عام 2026.

اقرأ أيضا:

مي عمر تستمتع بإجازتها الصيفية أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"