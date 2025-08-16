كتبت- منى الموجي:

زار وفد مشترك من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت 16 أغسطس، وذلك استجابة لاستغاثتها التي عبرت خلالها عن معاناتها.

وأصدرت النقابة بيانا صحفيا، كشفت خلاله عن حضور الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل وزارة الثقافة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية: الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، الذي قام بتقبيل رأسها، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.

وأكد الحضور -بحسب البيان- حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.

وأعربت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدرة اللي قدمناه للفن".

كانت الفنانة نجوى فؤاد أكدت مرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

ووجهت نجوى فؤاد رسالة لوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لها من خلال برنامج بنظرة تانية، عبر قناة الشمس، قائلة: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة.

وتابعت نجوى فؤاد: "أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقى غالي، وكشف الدكاترة بقى نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي".

واستكملت نجوى فؤاد حديثها: ببحث عن مشروع صغير لأن معاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر، دول مايجيبوش عيش، هدور على حاجة اشتغلها، قضيت عمري كله في المشوار الفني، مع الناس اللي حبتني.