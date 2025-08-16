بـ"لوك جديد".. ويزو تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور (صورة)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" متابعيها على السوشيال ميديا.

وظهرت ويزو بـ "لوك" جديد ولون شعر جديد أقرب للرمادي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة أوي"، "عسولة جدا"، "ايه الجمال ده كله"، "مساء الجمال والحلاوة"، "حلو اللون عليكي".

يذكر أن ويزو أثارت جدلا وتساؤلات عديدة بين جمهورها مؤخرًا، بعد ظهورها وقد خسرت الكثير من وزنها.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصورة التي ظهرت فيها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، وتساءل الجميع عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي.

