أحمد آدم لمجدي الجلاد: أنا نجم من 25 سنة.. وهذه أسرار اختفائي

كتب- محمد شاكر:

قال الفنان الكبير أحمد آدم، إنه غير مختفي عن الساحة الفنية كما يظن البعض، ولكنه موجود ويعمل بشكل طبيعي دون انقطاع.

وأضاف "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا الإعلامية، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، وشيفت): "المنتجون عوَّدونا منذ بدأ ظهورنا مع محمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، ومحمد سعد، وأحمد حلمي، وغيرهم، أن نقدِّم عملًا واحدًا في السنة".

وتابع "آدم": "أنا نجم منذ زمن طويل، منذ حوالي 25 سنة، ولو أحصيت عدد أعمالي، ستجدها تقريبًا 25 عملًا، أي بمعدل عمل واحد سنويًّا، كما تعوَّدنا، لكن عدم ظهوري الكثيف في البرامج مثل "بني آدم شو" قد يكون السبب في شعور الجمهور أنني اختفيت".

وأكمل: "أنا لا أعمل في المسلسلات، وستجد أن أعمالي الدرامية محدودة، لأنني أحب المسرح، ومع المسرح، من المستحيل أن أعمل في المسلسلات لأنها تأخذ وقتًا طويلًا جدًا وتتطلب تصويرًا طوال النهار، أما الأفلام، فكنا نصنعها في مواسم الإجازات بين الشتاء والصيف".

وختم أحمد آدم قائلًا: "أنا من النوع الذي لا يحب التسرع، وآخذ وقتًا طويلًا قبل أن أقرر العمل في أي مشروع ومبحبش أكون مرطرط".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفًا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدًا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها.

كما تحدث أحمد آدم، عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الـ60 عامًا، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.

