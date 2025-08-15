أحمد مالك وهدى المفتي يظهران معا بحفل تامر حسني بالساحل الشمالي (صور)

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل النجم تامر حسني بإحدى القرى الساحلية بالساحل الشمالي، والذي أحياه مساء أمس الخميس، إذ ظهر فيها حضور الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي للحفل.

وأظهرت الصور، صعود أحمد مالك إلى المسرح بعد استدعاء تامر حسني له أمام الجمهور.

كما ظهرت هدى المفتي بالصور وهي تصفق لـ "مالك" بعد كلمته للحضور.

وتردد خلال الفترة الماضية شائعات حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

وكانت هدى المفتي ، قالت ببرنامج "صاحبة السعادة" عن هذا الأمر: "أنا عارفة إنه طالع عليا إشاعة غير صحيحة وهي إني اتخطبت أو هتخطب، لو اتخطبت هقول وأكيد مش هخبي ونفرح كلنا مع بعض".

وأضافت "المفتي": "أنا معرفش مين بيطلع إشاعات عليا ومعرفش مين بيطلع إيه ومين مابيطلعش إيه، لكن أنا مركزة في شغلي أوي الفترة دي بالذات حاسه إنها فترة حاسمة في شغلي حابة أأسس نفسي وأثبت نفسي وأكسب حب الناس ليا وأعمل حاجات ليا، لأن شغلي رقم واحد في حياتي".

ووجهت لها إسعاد يونس سؤالًا: "بصتك دي بتقول إنك في قصة حب؟!"، لترد عليها هدى المفتي: "لسه.. لو القصة كملت أكيد هيبقى في حاجة جد لو مكملتش خلاص".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 من خلال ،شارك في بطولته كل من: انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وشارك في بطولته: طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.