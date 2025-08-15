"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

كتب- هاني صابر:

كشف الإعلامي محمود سعد، تطورات وآخر مستجدات الحالة الصحية للمطربة أنغام، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا.

وكتب سعد، عبر حسابه على فيسبوك: "عدد كبير جدا من رسائل الصفحة الفترة دي هي من جمهور أنغام اللي عايز يتطمن عليها والحقيقة إن محبتكم واصلة وفارقة جدا جدا.. الحمد لله أنغام بتتحسن.. وأرقام تحاليلها في تحسن لكن لسه ماوصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى.. ولسه الألم الشديد".

وأضاف: "العملية مكنتش سهلة وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة جدا.. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".

وكان الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".