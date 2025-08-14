فستان مكشوف الظهر.. نادية الجندي تخطف الأنظار على البحر من الساحل

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نادية الجندي الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتواصل نشر صور ومقاطع فيديوهات من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت نادية الجندي مقطع فيديو جديد ظهرت خلاله بإطلالة جريئة على البحر وكتبت: "من الساحل الشمالي أجمل بقاع العالم، مصر أم الدنيا.

وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمر يا ندودة، قمر النجوم نجمة الجماهير، نجمة مصر الجميلة، قمر يا فنانة طول عمرك".

وكانت اخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

اقرأ أيضا:

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

هوت شورت.. دينا فؤاد بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: "مش متعودين منك على كده"