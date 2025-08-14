كتب- هاني صابر:

ألغى الفنان كريم محمود عبدالعزيز، متابعة الفنانة دنيا الشربيني على إنستجرام، وذلك بعد إعلانه عودته لزوجته آن الرفاعي بعد شائعات تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصالهما.

كما قامت الفنانة دينا الشربيني أيضا بإلغاء متابعته على نفس التطبيق.

ونشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له مع زوجته آن الرفاعي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها : "بحبك" .

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته. وكتب أوس أوس: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم". وكتبت دنيا سمير غانم: "بنحبكم انتوا الاتنين، ما شاء الله".

فيما علقت الفنانة هنا الزاهد بإيموجي "قلوب". وعلقت منة فضالي أيضا بإيموجي "قلوب".

يذكر أن، الأسابيع الماضية شهدت شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته آن الرفاعي 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".