حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محرك البحث "جوجل" بعد حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي

وأثارت تصريحاتها عن الحب والعلاقات الجدل، واعتقد المتابعين أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

لكن نفت نجوى كرم تلك الشائعات، مؤكدة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" أنها تعيش حياتها الزوجية بطريقتها الخاصة مع زوجها بعيدًا عن الأضواء والإعلام.

يُذكر أن نجوى كرم كانت قد أعلنت زواجها في 29 يونيو 2024 خلال حفلها الغنائي في رومانيا، حيث ارتدت فستانًا أبيض أشارت إلى أنه يحمل قصة خاصة مرتبطة بزفافها، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.

