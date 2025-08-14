إعلان

"وداعا".. إيمان السيد تنعى صنع الله إبراهيم

09:00 ص الخميس 14 أغسطس 2025

صنع الله إبراهيم

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة إيمان السيد، الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

ونشرت إيمان، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا الأستاذ الكبير صنع الله إبراهيم".

ويُعد الراحل أحد أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وواحدًا من العلامات الفارقة في المشهد الثقافي، حيث قدّم أعمالًا أدبية مميزة تنوّعت بين الرواية والقصة، ودخل عدد منها ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور بارز في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ زوّده بالكتب والقصص وشجّعه على الاطلاع منذ الصغر، ما أسهم في تكوين ملامح مسيرته الإبداعية المبكرة.

