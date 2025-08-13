إعلان

كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها "يا زعلانين يلا"

10:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

كارمن سليمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة كارمن سليمان، لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا زعلانين يلا" ضمن ألبومها الجديد "أصح غلطة" والمقرر طرحها غدا على جميع المنصات الموسيقية.

ونشرت كارمن، بوستر الأغنية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنوها بكرة الساعة 5".

يذكر أن، كارمن سليمان طرحت مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغانيها "حب إيه يا حسرة" على موقع "يوتيوب".

كارمن سليمان

اقرأ أيضًا:

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 أغسطس

نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود

"بين الحياة والموت".. أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقها

"إيه الجمال ده".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

المطربة كارمن سليمان كارمن سليمان على إنستجرام أغنية كارمن سليمان الجديدة أغهنية يا زعلانين يلا ألبوم أصح غلطة لكارمن سليمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان