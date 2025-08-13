كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها "يا زعلانين يلا"

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة كارمن سليمان، لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا زعلانين يلا" ضمن ألبومها الجديد "أصح غلطة" والمقرر طرحها غدا على جميع المنصات الموسيقية.

ونشرت كارمن، بوستر الأغنية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنوها بكرة الساعة 5".

يذكر أن، كارمن سليمان طرحت مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغانيها "حب إيه يا حسرة" على موقع "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 أغسطس

نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود

"بين الحياة والموت".. أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقها

"إيه الجمال ده".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها