بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ إليسا والجمهور يغازلها (صور)

08:25 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تعبت من جمالك، زي القمر، ملكة الإحساس، ملكة على عرش الفن والنجاح، أحلى إليسا، أجمل واحدة".

يذكر أن، إليسا أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن حفلات موسم جدة 2025، وقدّمت مجموعة من أشهر أغنياتها من بينها "أجمل إحساس، عايشة حالة حب"، وغيرها.

