صدر منها تجاوز صارخ.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة للتحقيق

05:58 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة في مسرحية الف تيتة وتيتة (2)
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة وأكرم حسني في مسرحية الف تيتة وتية
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة وميرنا جميل في مسرحية الف تيتة وتية (2)
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة تدعم الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم ده حكم الدنيا لسه حكم ربنا_4
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة تكشف سرًا عن ياسمين عبدالعزيز_3
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة وابنتها سلمى
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة وابنتها سلمى
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
  • عرض 21 صورة
    تعرف على موعد ومكان عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة مع ابنتها سلمى من حفل الزفاف
  • عرض 21 صورة
    بدرية طلبة قبل حفل زفاف ابنتها سلمى
  • عرض 21 صورة
    زغروطة بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    زغروطة من بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    سلمى تقبل يد والدتها بدرية طلبة
  • عرض 21 صورة
    قبلة بين بدرية طلبة وابنتها سلمى
كتب- معتز عباس:

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع.

وقرر مجلس النقابة تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد اجتماع طارئ، واعتبر ما صدر منها تجاوزا صارخا.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.

بدرية طلبة المهن التمثيلية
