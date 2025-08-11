لارا ترامب تنشر صورتها مع محمد رمضان على إنستجرام.. وتعلق :"انتظروا"

كتب - هاني صابر:

حرصت لارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نشر صورتها مع النجم محمد رمضان، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت لارا ترامب، على صورتها مع محمد رمضان، قائلة :"انتظروا.. ابقوا متابعين".

وكان "رمضان" ، قد حرص على تلبية دعوة لارا ترامب وعائلة الرئيس الأمريكي له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك، إذ نشر "رمضان" الصور التي جمعت بينهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب.

يذكر أن، محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه الجديدة يوم الأربعاء المقبل وتحمل اسم "مفيش طبطبة" والتي صورها بطريقة الفيديو كليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

